Festival de Música de Teutônia tem lançamento da edição de 2019 nesta quarta-feira

365

680466

2019-04-24 03:00:00

Um dos maiores eventos de música do Estado, o Festival de Música de Teutônia tem lançamento da sua edição de 2019 nesta quarta-feira (24), às 18h, no Jardim Lutzemberger da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ - Andradas, 736). Na abertura, haverá a apresentação pocket do Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia. A entrada é franca.

A inovação em ter sua apresentação oficial na Capital demonstra o intuito do evento de ampliar a sua atuação, atraindo o público de todo o Estado. Independente, o festival é promovido pelo Colégio Teutônia e realizado na cidade homônima distante 100 km de Porto Alegre. A quarta edição ocorre de 21 a 25 de julho.