365

671730

2019-02-22 18:19:54

Com parcerias, Arthur de Faria lança canção divertida com crítica política

Caroline da Silva

Sempre inovando nas suas parcerias musicais e arrojado nas suas melodias e letras, Arthur de Faria apresentou um single provocativo selecionado de seu "arsenal", nesta sexta-feira (22), nas plataformas digitais. Em tempos de notícias do novo governo federal, Pepe Ilegal é a nova colaboração do compositor e arranjador gaúcho com o produtor e músico da banda Pato Fu, John Ulhoa.

Com toques de ironia e cinismo (referindo-se ao xerife atrapalhado dos desenhos animados), a letra mistura frases feitas que foram ouvidas e lidas durante o último período eleitoral. “É uma espécie de resumo da sensação de derrota, de tiro no pé”, explica o mineiro. Sobre o estilo da música, Faria define: “É meio cabaret, meio music hall, meio vaudeville, mas pop”.

O gaúcho enviou a base da música para o companheiro de Fernanda Takai, que compôs a letra. Nesse processo, Nina Nicolaiewsky e Hique Gomez foram convidados para cantar e tocar também. A produção foi a distância, entre os estúdios de Gomez e Ulhoa, quando novas partes foram compostas e a faixa foi finalizada.

Em contato com o Jornal do Comércio, Arthur de Faria descartou a possibilidade de sair um disco dessas parcerias, com essa proposta de mensagem atual. Por enquanto, a iniciativa ficará somente em uma canção.

A colaboração entre o grupo de amigos vem de longa data: Pato Fu e Tangos e Tragédias já tocaram juntos (Fernanda Takai já participou do Tributo ao Nico), e a primeira parceria entre John e Arthur, a música Saudade da maloca, também foi lançada pelo selo Loop Discos.