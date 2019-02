Monólogo 'Lembro mais dos corvos' se passa em uma noite de insônia

365

Lembro mais dos corvos, protagonizado por Julia Katharine e dirigido por Gustavo Vinagre, é um monólogo de uma personagem em uma noite de insônia que mistura documentário, ficção e improviso, sendo baseado em histórias da própria atriz e em coisas que o diretor imaginava sobre sua vida. Junto ao longa, será exibido o curta Tea for two, de Julia Katharine e estrelado por Gilda Nomacce, o que faz dele o primeiro filme dirigido por uma mulher trans que estreia em circuito comercial no Brasil. A protagonista é Silvia, uma cineasta de meia-idade que teve um sucesso no passado e foi deixada pela mulher. Quando a ex a surpreende com um pedido de retorno, ela conhece a terceira ponta do triângulo amoroso.