Longa 'Querido Menino' aborda a experiência de quem enfrenta a dependência química

365

671162

2019-02-22 01:00:00

Baseado no best-seller de David Scheff e no livro de memórias do seu filho, Nic Sheff, Querido menino narra a experiência devastadora de quem enfrenta a dependência química. Protagonizado por Steve Carell e Timothée Chalamet, o longa tem direção de Felix Van Groeningen (Bélgica e Os infelizes).

A história retrata os esforços da família Sheff pela recuperação do jovem Nic (Chalamet), que se vê mergulhando cada vez mais fundo no mundo das drogas, e o amor incondicional de seu pai, David (Carell), apesar das repetidas reabilitações, desaparecimentos e promessas quebradas. O pai é um conceituado jornalista e escritor que vive com a segunda esposa e os filhos. O filho mais velho, Nic, é viciado em metanfetamina e abala completamente a rotina do lar. David tenta entender o que acontece com o filho, que teve uma infância de carinho e suporte, ao mesmo tempo em que estuda a droga e sua dependência.