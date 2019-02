Drama brasileiro, 'Homem Livre' é dirigido por Álvaro Furloni

365

Hélio Lotte (Armando Babaioff) já foi rodeado de fama e dinheiro, e esteve por muito tempo no centro dos holofotes. Hoje, liberto da cadeia após anos preso por um crime brutal que chocou o País, o ex-ídolo do rock só tem uma intenção: ser esquecido. O que ele não imagina é que, ao se abrigar em uma pequena igreja evangélica, partes do seu passado voltarão à tona trazendo mais um acontecimento ruim.

Esta é a trama do drama brasileiro Homem livre, primeiro longa dirigido por Alvaro Furloni. Além de Babaioff (Prova de coragem), o elenco traz Flávio Bauraqui (Nise: O coração da loucura) como o pastor, Rosane Mulholland (Tudo acaba em festa), Márcio Vito (Pendular) e Giancarlo Di Tomasso (Gonzaga - de Pai para Filho).

Cerca de 80% da ambientação é em uma igreja suburbana onde Hélio se refugia. Como em um thriller psicológico, o mundo é visto pelo prisma do personagem, e a sua inquietação é transmitida através da linguagem visual.