2019-02-22 01:00:00

Kleiton & Kledir se apresentam no projeto 'Sons de Verão' em praia do Litoral Norte

A dupla Kleiton & Kledir faz o quarto e derradeiro show do Sons de Verão Bali Hai (Central, 31), em Atlântida, neste sábado, às 21h30min. Seguindo a característica do projeto, a dupla fará uma apresentação intimista, sendo apenas os dois no palco. Os ingressos custam R$ 200,00. Reservas pelo telefone (51) 99246-7780.

Com um inovador estilo musical e um simpático sotaque gaúcho, Kleiton & Kledir marcaram definitivamente a cultura brasileira dos últimos anos e são uma referência para quem quer compreender a música popular produzida no Brasil nos dias de hoje. O sucesso de mais de 20 discos gravados em português (e um em espanhol) rendeu shows por Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e América Latina. Suas composições foram gravadas por grandes nomes da música brasileira e internacional.