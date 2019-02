Liz Pâtisserie Française recebe exposição fotográfica

365

Um passeio por entre as charmosas passagens cobertas de Paris sem sair de Porto Alegre. Esse é o convite que as chefs Jennifer Liz e Débora Chaves fazem a quem for a Liz Pâtisserie Française (Barão de Santo Ângelo, 489). Por iniciativa da chef franco-brasileira Débora, do Café Minéraux, a nova pâtisserie recebe a exposição fotográfica Passagens cobertas de Paris. São 20 imagens autorais de Débora que revelam as galerias construídas no século XIX para abrigar lojas parisienses.

A abertura é nesta quinta-feira (21), às 19h30min, para convidados e demais interessados. É necessário confirmação de presença com cadastramento na página do evento no Facebook. A mostra pode ser vista até o final de março no local.

Este pedaço da França em Porto Alegre abriu as portas no final do ano passado e é uma verdadeira viagem ao país. A simplicidade do interior do café se mistura às opções originais do menu elaborado pela chef francesa conhecida apenas por Liz.