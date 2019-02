João Maldonado Quarteto apresenta novo disco em show nesta quinta-feira

365

2019-02-20 01:00:00

João Maldonado Quarteto faz show de pré-lançamento do disco Beauty, nesta quinta-feira, às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). Com apresentação oficial marcada para o final de abril, o álbum traz outras referências musicais para o jazz, como a rapper Negra Jaque e o regionalista Ernesto Fagundes. O show tem ingressos antecipados a R$ 20,00 no site Sympla. No local, na hora do espetáculo, a entrada custará R$ 25,00.

Com Cesar Audi (bateria), Everson Vargas (baixo acústico) e Amauri Iablonovski (sax tenor, alto, soprano e flauta), o quarteto apresentará um repertório com composições de Maldonado (piano), trazendo nessa nova fase do grupo referências musicais como o rap e ritmos regionalistas. O show contará com as participações especiais do trompetista João Rizzo e do trombonista Huberto Martins. Beauty está em fase final no estúdio Porta da Toca.