2019-02-22 01:00:00

Cerimônia mais importante da indústria do cinema, a entrega dos Oscar acontece neste domingo, em Los Angeles. Roma, de Alfonso Cuarón, e A favorita, de Yorgos Lanthimos, são os dois títulos com mais indicações: 10 para cada produção. No entanto, pelo retrospecto em outros eventos, os principais concorrentes à estatueta de melhor filme são Roma e Green Book - o guia, de Peter Farrelly. Também disputam o destaque Vice, Infiltrado na Klan, Bohemian Rhapsody, Pantera Negra e Nasce uma estrela - todos já estrearam no Brasil. Em 2019, há pelo menos duas polêmicas de bastidores do evento. A primeira envolve a ausência de um anfitrião: pela primeira vez desde 1989 o evento não conta com um apresentador oficial - alguns artistas subirão ao palco somente para apresentar os candidatos e os prêmios. Já a segunda questão gerou protestos em Hollywood e acabou sendo revista: a Academia havia decidido entregar algumas láureas durante os intervalos comerciais, incluindo as estatuetas dedicadas à direção de fotografia e montagem. O objetivo era encurtar a cerimônia, mas a repercussão foi tão negativa que os organizadores voltaram atrás. O canal TNT começa a exibir o tapete vermelho às 20h, e o início da premiação ocorre às 22h.