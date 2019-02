Cinemateca Capitólio exibe clássico 'O pecado mora ao lado' em mostra

365

670393

2019-02-19 01:00:00

Nesta terça-feira, na mostra Quanto mais quente melhor da Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085), há sessão comentada da obra-prima erótica O pecado mora ao lado (1955), de Billy Wilder. Após a exibição das 20h, Clara Corleone e Juliana Costa, apresentadoras do programa de rádio Todas as Mulheres do Mundo, debatem o filme estrelado por Marilyn Monroe.

Na trama, Richard Sherman é um editor de livros que se sente "solteiro" quando a mulher e o filho viajam em férias. Ele começa a ficar cheio de ideias quando uma bela e sensual jovem, que é modelo e sonha ser atriz, torna-se sua vizinha.

Já nesta quarta-feira, no mesmo horário, Jorge Furtado debate seu primeiro longa de ficção, Houve uma vez dois verões. No longa gaúcho de 2002, Chico, adolescente em férias na "maior e pior praia do mundo", encontra Roza num fliperama e se apaixona. Transam na primeira noite, mas ela some. Ao lado de seu amigo Juca, Chico procura Roza pela praia, em vão. Só mais tarde, já de volta a Porto Alegre e às aulas de química orgânica, é que ele vai reencontrá-la. Chico quer conversar sobre "aquela noite", mas Roza conta que está grávida.

Os ingressos para as sessões comentadas custam R$ 10,00, com meia-entrada para estudantes e idosos. As atrações especiais fazem parte da seleção de 15 filmes que transbordam calor, suor e desejo.