Escola de Arte Ateliê Oca recebe inscrições para oficinas

2019-02-18 01:00:00

A Escola de Arte Ateliê Oca (Francisco Ferrer, 408) está com inscrições abertas para novas turmas das oficinas de arte para crianças. Ministradas por Ana Tedesco, as aulas são direcionadas para crianças a partir de seis anos até adolescentes.

Entre os cursos regulares, a escola oferece as oficinas Desenho, pintura e criatividade (com vários tipos de materiais e instrumentos artísticos); Construções criativas (objetos, brinquedos e personagens feitos com recorte e colagem); e a especial Arte e poesia para crianças (leituras de imagens de obras de arte e poesias para ampliar o imaginário). Mais informações sobre horários e valores pelo telefone/Whatsapp (51) 98175-8225 ou pelo e-mail arteirospoa@gmail.com.