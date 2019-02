Capitólio recebe curso de 'Sonho, cinema & psicanálise'

O Cine Um está com inscrições abertas para o curso de férias Sonho, cinema & psicanálise: a representação do onírico, com o psicólogo e psicanalista Leonardo Della Pasqua. Os dois encontros acontecem neste fim de semana, na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085). As aulas são no sábado e no domingo, das 14h às 17h, com valor promocional de R$ 70,00. Inscrições e mais informações no site www.cinemacineum.blogspot.com