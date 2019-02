365

2019-02-18 01:00:00

Longa espanhol 'Viver é fácil com os olhos fechados' tem exibição no Litoral Norte

Devido ao blecaute da última segunda-feira, foi remarcada para hoje a sessão do longa espanhol Viver é fácil com os olhos fechados (2013) no Cineclube Torres. A exibição gratuita ocorre nesta segunda-feira (18), às 20h, no Auditório J. A. Picoral, do Antigo Centro Municipal de Cultura (Rua J. A. Picoral, 171), em Torres, no Litoral Norte.

Dirigido por David Trueba, o filme mostra o professor Antonio na Espanha de 1966. Lecionando no Ensino Médio, ele usa as músicas dos Beatles para ensinar inglês e embarca em uma jornada para conhecer John Lennon em Almeria, onde ele estaria gravando um filme. No caminho, Antonio dá carona a um jovem casal: um garoto que fugiu de casa e uma garota que também parece estar fugindo de algo.

Nesta quinta-feira, às 19h, no mesmo local, o Cineclube Torres tem outra sessão especial. A iniciativa exibe o recente documentário Eduardo Galeano Vagamundo, sobre o escritor uruguaio, com a presença do diretor, Felipe Nepomuceno.