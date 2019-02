Ano Novo Chinês tem programação gratuita em Porto Alegre

365

2019-02-13 17:22:00

Para quem curte e quer saber mais sobre a cultura chinesa, o Instituto Confúcio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) promove em fevereiro atividades comemorativas ao Ano Novo Chinês. Oficinas, apresentações e palestras estão previstas para os dias 16, 17 e 23 no Parque Farroupilha (Redenção) e na Casa dos Conselhos Municipais, na avenida João Pessoa.

Diferentemente do Ocidente que comemora a chegada do ano novo de acordo com o calendário gregoriano, o Oriente comemora a data seguindo o calendário lunar, entre janeiro e fevereiro. O Ano Novo chinês de 2019 foi em 5 de fevereiro.

As atividades na Capital começam neste sábado (16), com a limpeza do Recanto Oriental do Parque da Redenção. No mesmo local, no domingo (17), haverá diversas atrações, como oficinas de Kung Fu e Tai Chi Chuan, apresentações de artes marciais, música chinesa e danças folclóricas.

São eventos com entrada franca e sem inscrição prévia. A comemoração é resultado da cooperação entre o Instituto Confúcio na Ufrgs, o Centro Cultural Chinês e o Conselho de Usuários do Parque da Redenção. Mais informações pelo telefone (51) 3308-7492.

Confira a programação:

16 de fevereiro:

10h: Microlimpeza voluntária

Local: Recanto Oriental no Parque da Redenção

17 de fevereiro:

9h às 17h: atividades ao ao livre

Tai Chi Chuan

Mulan Fan

Canções Chinesas

Danças Folclóricas Chinesas

Oficina de Nós Chineses

Sarau Taoísta

Caligrafia Chinesa

Chi Kung

Kung Fu

Medicina Tradicional Chinesa (MTC)

Palestra Ecológica

Contos de Fábulas Chinesas e Diálogo Filosófico

Oráculo Itinerante

Dança do Leão (Folclore Marcial Chinês)

23 de fevereiro: