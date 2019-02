Longa 'As Ineses' aborda comédia de costumes

365

2019-02-15 01:00:00

Longa dirigido por Pablo José Meza, As Ineses chega aos cinemas com distribuição da Okna Produções. O diretor e roteirista fala, mais uma vez, dos segredos escondidos nas cidades do interior da Argentina. Foi o tema com o qual ele estreou em seu primeiro longa, Buenos Aires, 100 quilômetros (2004).

Coprodução entre Brasil e Argentina, a comédia de costumes conta a história de Carmen e Rosa. As amigas são vizinhas e moram lado a lado. Por coincidência, ambas as mulheres possuem o mesmo sobrenome - García -, engravidaram na mesma época e dão à luz no mesmo dia e no mesmo hospital da cidade onde moram. A surpresa vem no momento em que os pais recebem seus bebês e percebem que suas filhas parecem ter sido trocadas por engano após o parto. O casal loiro recebe a bebê morena e o casal moreno, a bebê loira. A confusão se instaura e as mães decidem colocar o mesmo nome nas duas e resolver o problema de imediato.

O filme se passa em 1985, quando testes de DNA não eram comuns. O cenário é uma cidadezinha distante da capital, esquecida no tempo. Do Brasil, a produção conta com o ator carioca André Ramiro e o gaúcho Rafael Sieg.