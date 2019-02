Trajetória do 'Tremendão' é explorada em cinebiografia

365

669939

2019-02-15 01:00:00

Chega aos cinemas a cinebiografia de Erasmo Carlos, Minha fama de mau. O musical dramático tem direção de Lui Farias. No papel principal, o jovem ator Chay Suede interpreta o Tremendão. Já Gabriel Leone e Malu Rodrigues vivem Roberto Carlos (Rei) e Wanderléa (Ternurinha), respectivamente.

Na trama de Minha fama de mau, lutando para sobreviver e se virando com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos alimenta uma paixão: o rock and roll. Fã de Elvis Presley, Bill Halley & The Comets e Chuck Berry, ele aprende a tocar violão e passa a perseguir a ideia de viver da música. Misturando talento e um pouco de sorte, ele conquista a admiração do apresentador de TV Carlos Imperial, um cara influente no meio artístico, e através dele conhece o cantor Roberto Carlos, com quem começa a compor diversas canções. A parceria dá muito certo, e o sucesso logo chega, transformando para sempre a vida do Tremendão.