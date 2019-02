Iberê Camargo recebe bate-papo e oficinas com temática carnavalesca

365

2019-02-15

O Átrio da Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000) recebe neste sábado, às 16h, um bate-papo sobre as histórias de Carnaval de Porto Alegre. Participam a historiadora Iris Germano e o ator Thiago Pirajira, com mediação do jornalista Cláudio Brito. Já no domingo, ocorre no local, às 15h, uma oficina de confete e serpentina para crianças e suas famílias. Todas as atividades são gratuitas.

Com especialização em História Social da Cidade e mestrado em História pela Ufrgs, Iris Germano pesquisa a identidade negra gaúcha por meio do Carnaval. Pirajira é mestrando em Educação pela Ufrgs e integrante do Bloco da Laje e diretor artístico do Grupo Pretagô.