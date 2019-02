Alexandre Pires faz show em Xangri-lá neste final de semana

365

669882

2019-02-15 01:00:00

Cantor Alexandre Pires leva turnê de 'O baile do Nêgo Véio' ao litoral norte do Estado LÉO LIMA/DIVULGAÇÃO/JC

Neste sábado, acontece mais uma edição da festa Viva o amor, na Privilège (RS-389), em Xangri-Lá, a partir das 23h. Desta vez, a atração principal é o cantor e compositor Alexandre Pires, com uma mistura de ritmos e sucessos dos anos 1990. Serão três horas de espetáculo, com músicas que marcaram época. No show da turnê O baile do Nêgo Véio, o mineirinho embala o público com canções do Só Pra Contrariar e dezenas de hits de outros artistas.

Além da apresentação de Alexandre Pires, a festa também conta com a participação dos DJs Gabriel R, Márcio Ferraz e da residente Mari Kruger. Ingressos on-line nos sites Sympla, TicMix e Vamo App, a partir de R$ 70,00. Os pontos de venda físicos são as lojas Multisom credenciadas, lojas Via Uno da rede do Litoral, loja Blue House de Tramandaí, loja Nara Núbia de Capão da Canoa e Ótica Mais Óculos de Caxias do Sul. Informações e reservas pelo telefone (51) 99624-3287.