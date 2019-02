'TOC - uma comédia obsessiva compulsiva' estreia no Porto Verão Alegre

365

Uma das estreias deste fim de semana na programação do Porto Verão Alegre, TOC - uma comédia obsessiva compulsiva reúne novamente o diretor Lutti Pereira e o ator e figurinista Daniel Lion no palco, passados mais de 30 anos. Ambos criaram e atuaram juntos no sucesso Pluft, o fantasminha. Sessões de sexta-feira a domingo, às 21h, no Teatro Renascença.

Em cena, estão quatro personagens com diferentes personalidades e tipos de TOC (transtornos obsessivos compulsivos) que se encontram em um improvável consultório. Enquanto esperam pelo famoso Dr. Clóvis Schartzmann para uma sessão de psicoterapia, compartilham suas vidas e desenvolvem uma estranha relação.