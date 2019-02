Fabrício Beck sobe ao palco para apresentar novo CD nesta quinta-feira

365

2019-02-14 01:00:00

Vocalista da Vera Loca, Fabrício Beck faz show de lançamento de estreia solo nesta quinta-feira (14), no Sgt Peppers (Quintino Bocaiúva, 256), a partir das 21h. Guiado por blues, rock e folk, o artista sobe ao palco para apresentar o CD Fabrício Beck & Bando Alabama. Ingressos antecipados por R$ 30,00 no site Sympla e, na hora, a R$ 40,00.

O projeto solo autoral reúne influências como Buddy Guy, BB King, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Celso Blues Boy, Bebeco Garcia, Garotos da Rua e Barão Vermelho. São 10 faixas, sendo nove autorais e uma releitura blueseira do clássico samba As rosas não falam, de Cartola. No palco, Beck é acompanhado por uma banda formada por Sergio Selbach, no contrabaixo; Marcelo Garcia, na guitarra solo; e Clark Carballo, na bateria.