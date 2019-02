365

2019-02-14 01:00:00

Sergio Rojas se apresenta nesta quinta-feira no Porto Verão Alegre

Show 'Sergio Rojas Instrumental' acontece no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa BABI NAKATA/DIVULGAÇÃO/JC

O espetáculo musical Sergio Rojas Instrumental é uma das estreias do Porto Verão Alegre. O show ocorre somente nesta quinta-feira às 21h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75).

A apresentação de cerca de 60 minutos tem no programa trilhas originais feitas para cinema, além da interpretação de trilhas instrumentais de projetos avulsos do músico, cantor, compositor e arranjador. No palco, Rojas (ao violão) estará acompanhado de Caio Maurente (baixo acústico), Diogo Barcelos (piano) e Dhouglas Umabel (violino).

O violonista e cantor natural de Uruguaiana aposta na tríade cultural da fronteira. Triangula influências do Uruguai, Argentina e Brasil, contemplando ritmos como milonga, zamba argentina, candombe uruguaio, baladas, inspirações do rock argentino e até cumbia.