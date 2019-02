Grupo Trabalhos Espaciais Manuais faz show no Barco Cisne Branco

365

669713

2019-02-14 01:00:00

Nesta quinta-feira (14), dentro da programação do Porto Verão Alegre, acontece um show do grupo Trabalhos Espaciais Manuais (TEM) no Barco Cisne Branco, às 20h. O TEM é uma pequena orquestra de música popular, que se apresenta no formato baile-show, no qual estilos como samba, funk, jazz e afrobeat são misturados em atmosfera dançante.

A saída é do Atracadouro do Gasômetro (João Goulart, 551). Os ingressos antecipados custam R$ 60,00 e, na hora, R$ 70,00. Além dos locais do festival (verificar box abaixo), as entradas podem ser adquiridas nos pontos de venda do Cisne Branco: Shopping João Pessoa (Piso 3), Shopping Lindóia (Loja 112 - Térreo) e Armazém B3 do Cais do Porto.