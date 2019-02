Responsável pela turnê mais lucrativa de 2018, Ed Sheraan se apresenta em Porto Alegre

365

2019-02-15 01:00:00

Artista se apresenta na Arena do Grêmio Christopher Polk/Getty Images for iHeartMedia/AFP/JC

Após shows em São Paulo e Rio de Janeiro durante a semana, Ed Sheeran estreia em Porto Alegre neste domingo. Responsável pela turnê mais lucrativa de 2018 (US$ 432,4 milhões e 4,8 milhões de ingressos vendidos no mundo todo), o britânico se apresenta na Arena do Grêmio (Padre Leopoldo Brentano, 110) às 21h. Até o fechamento desta edição, ainda havia ingressos para pista premium, a R$ 480,00 - on-line, pelo site www.livepass.com.br ou na bilheteria local.

Natural de Halifax, na Inglaterra, o músico segue divulgando seu terceiro álbum de estúdio, ÷ (2017). Boa parte do repertório dos shows recentes tem sido dedicada ao trabalho - que inclui Shape of you, Perfect e Happier, entre outras canções. Conhecido por um estilo folk pop, ele também destaca canções dos trabalhos anteriores, como os sucessos Sing e Thinking out loud.

Os encarregados pela abertura são Tuca (19h), expoente gaúcho, e o cantor britânico Passenger (19h45min). Sheeran já esteve no Brasil em 2017 com a mesma turnê - mas a agenda não contemplou a capital gaúcha naquela oportunidade.