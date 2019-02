'Em pedaços' acompanha mulher que investiga um ataque terrorista

365

2019-02-15

Entre este sábado e 24 de fevereiro, os canais da rede Telecine estarão abertos para assinantes de operadoras de TV a cabo - assim como o serviço Telecine Play. Uma das atrações do primeiro fim de semana da promoção é Em pedaços, filme alemão que venceu o Globo de Ouro de melhor produção em língua estrangeira em 2018. Estrelado por Diane Kruger (de Bastardos inglórios e outras produções hollywoodianas), o filme acompanha a esposa de um turco recém-saído da prisão. A reinserção social do ex-detento é interrompida por um ataque terrorista - e sua esposa, convencida de que a explosão foi arquitetada por um grupo neonazista, resolve fazer de tudo para encontrar os responsáveis. O desempenho de Diane Kruger rendeu-lhe o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes de 2017. Às 20h de sábado, no Telecine Cult.