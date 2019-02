Brechocão destina recursos arrecadados para animais resgatados

365

669417

2019-02-08 17:32:46

Acontece, neste domingo (10) na Redenção, em Porto Alegre, mais uma edição do Brechocão.

Os visitantes do evento, que ocorre das 9h às 16h entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna, encontrarão objetos de decoração, roupas, calçados, bijuterias e antiguidades que possibilitam recursos para as despesas com ração, albergagem, veterinários e clínicas decorrentes do resgate de animais em situação de vulnerabilidade.

O Brechocão apresenta o novo posicionamento dos boxes para os 22 protetores independentes e entidades que tiveram cadastro aprovado para o período entre fevereiro deste ano e janeiro de 2020.