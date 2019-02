Espetáculo 'A música não tocada' tem apresentação nesta segunda-feira

365

2019-02-11 01:00:00

Ana Medeiros apresenta espetáculo 'A música não tocada' no Meme LUCAS SACCON/DIVULGAÇÃO/JC

Após estrear em dezembro com duas sessões lotadas, o espetáculo de butoh A música não tocada volta a ser apresentado no Meme (Lopo Gonçalves, 176) nesta segunda-feira, às 21h, com ingressos a R$ 40,00.

Idealizada e protagonizada pelos bailarinos Ana Medeiros e Hiroshi Nishiyama, a montagem explora aquilo que no Japão se chama "Ma": o silêncio, e o intervalo em relação ao tempo e ao espaço. É mergulhando nesse universo que os bailarinos exploram as seguintes questões: "o que habita o silêncio e o que incorpora o vazio?".