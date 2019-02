365

669142

2019-02-08 01:00:00

'Os últimos dias de Alice Underground' tem sessão no Teatro de Arena

Uma investigação sobre o desaparecimento de Alice Underground, uma promissora jovem artista, que foi vista entrando pela última vez no The Hole. Esse é o mote de Os últimos dias de Alice Underground, peça que pode ser vista de sexta-feira a domingo, às 21h, no Teatro de Arena.

No ambiente frequentado por personagens ambíguos, em que todos são alvo de apuração de envolvimento do caso de Alice, o espectador acompanha os depoimentos desses suspeitos. Em flashbacks que podem também parecer um sonho, os acontecimentos e as relações se descortinam.

Criação do Coletivo Quântico, a peça tem direção de Larissa Sanguiné.