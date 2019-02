365

Idas e vindas do amor: peça traz história de triângulo amoroso

Com direção de José Ronaldo Faleiro, a peça Um corpo estranho entre nós é uma das estreias do Porto Verão Alegre 2019. Sessões de sexta-feira a domingo, às 21h, no Teatro Histórico-Cultural da Santa Casa.

Em cena, dois amigos, Cesar e Arnaldo, e uma mesma mulher. Entre idas e vindas, muitas situações envolvem os três.