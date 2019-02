Tum Tum Semana de Música começa nesta segunda-feira na Serra Gaúcha

365

Oficina com Alegre Corrêa é uma das atrações em Caxias do Sul ANDRÉ MAIA/DIVULGAÇÃO/JC

Começa nesta segunda-feira (11), em Caxias do Sul, a primeira edição da Tum Tum Semana da Música, com atividades na Uniftec (Gustavo Ramos Sehbe, 168). Ao longo de sete dias, o espaço recebe oficinas, palestras, painel de debate, intervenções musicais e shows.

As inscrições para as oficinas foram abertas via chamada pública e já estão encerradas. Já as sete palestras são abertas ao público, mas é necessário comparecer à Uniftec antecipadamente no dia da atividade para o credenciamento. Também pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível.