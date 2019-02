Alcy Cheuiche ministra oficinas de literárias em Porto Alegre

365

668995

2019-02-11 01:00:00

A partir de março, o escritor Alcy Cheuiche irá ministrar duas oficinas de criação literária em Porto Alegre. As aulas serão realizadas até novembro, culminando em coletâneas com lançamentos na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre.

A programação da Oficina de criação literária: Contos contemporâneos conta com atividades nas segundas-feiras, das 9h às 12h, no Contemporâneo Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade (Casemiro de Abreu, 651). O objetivo é desenvolver a escrita através de técnicas que estimulam o processo criativo.

Já a oficina A arte da palavra será ministrada em parceria com Paulo Flávio Ledur, nas terças-feiras, das 9h às 12h. Com aulas no Centro de Estudos AGE (Valparaíso, 285), os participantes vão ler textos que escreveram e trocarão experiências com os colegas e professores. Informações sobre vagas e valores pelos e-mails ensino@contemporaneo.org.br e centrodeestudos@editoraage.com.br, respectivamente.