Jogos de escape room viram tema de novo longa

2019-02-08 01:00:00

Adam Robitel, de Sobrenatural: a última chave (2018), dirige o thriller Escape room. A produção acompanha seis estranhos que são misteriosamente convidados para um experimento misterioso. Em comum, todos passam por momentos delicados em suas vidas.

A equipe é trancada em uma sala enigmática, cheia de armadilhas. Como recompensa, caso consigam sair, eles ganharão um milhão de dólares. Entretanto, os perigos do local são maiores do que o grupo imagina. O elenco inclui Logan Miller (Com amor, Simon) e Deborah Ann Wolff (da série Demolidor), entre outros.