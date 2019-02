Iberê Camargo oferta programação de oficinas de carnaval para público infantil e juvenil

365

668819

2019-02-08 01:00:00

A Fundação Iberê Camargo (Padre Cacique, 2.000) preparou uma programação especial para as crianças e adolescentes, com atividades que exploram a história do Carnaval e seus personagens típicos, cores e curiosidades. Serão realizadas oficinas, contação de histórias e um bate-papo sobre o tema gratuitos até 3 de março - quando o encerramento da programação terá Bloquinho de Carnaval no BarraShoppingSul.

Neste sábado, às 15h, ocorre Oficina de Mini-estandartes no Átrio da Fundação Iberê Camargo, para crianças a partir de 6 anos, sempre acompanhadas de adulto responsável. No mesmo horário e local, no domingo, a atração é Oficinas de aquarela: cores do Carnaval, para jovens e adultos a partir de 13 anos.