Em 'Guerra Fria' casal vive paixão impossível

365

668657

2019-02-08 01:00:00

Com três indicações ao Oscar (Melhor Filme de Língua Estrangeira, Melhor Fotografia e Melhor Direção para Pawel Pawlikowski), Guerra Fria conta uma história de amor arrebatador entre um homem e uma mulher que se conhecem no pós-guerra. O filme se passa no contexto da Guerra Fria, nos anos 1950, na Polônia, em Berlim, na antiga Iugoslávia e Paris. Um músico amante da liberdade e uma jovem cantora com histórias e temperamentos completamente diferentes vivem uma paixão impossível. Pawlikowski dedicou a obra aos seus pais, cujos nomes são os mesmos dos protagonistas: Wiktor e Zula. Seus pais morreram em 1989, pouco antes da queda do Muro de Berlim. Ao longo de 40 anos de relacionamento, eles viveram entre idas e vindas, sempre um atrás do outro.

O cineasta já venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com Ida, em 2015. Por Guerra fria, ele recebeu no ano passado a Palma de Ouro de Melhor Direção em Cannes.