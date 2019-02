365

668654

2019-02-08 01:00:00

Toquinho se apresenta neste sábado no Litoral Norte gaúcho

Músico é atração do projeto 'Sons de verão' neste sábado MARCOS HERMES/DIVULGAÇÃO/JC

Neste sábado, em Atlântida, Toquinho faz show no Bali Hai (Avenida Central, 31), às 21h30min. O cantor, compositor e violonista é a terceira atração do projeto Sons de verão, uma iniciativa do músico Antonio Villeroy. Os ingressos custam R$ 200,00. Reservas pelo telefone (51) 99246-7780.

O espetáculo de voz e violão contará com a participação especial da cantora Camilla Faustino. Com 85 discos lançados, mais de 500 músicas compostas e turnês pelo Brasil e exterior que somam mais de 10 mil apresentações, Toquinho completou 50 anos de carreira em 2018. Parceiro de Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Jorge Ben Jor, Paulinho da Viola, Francis Hime, Mutinho, Carlinhos Vergueiro, Gianfrancesco Guarnieri, Elifas Andreato, Paulo César Pinheiro, entre outros, o autor fez a trilha sonora de diversas gerações no Brasil e exterior, principalmente na Itália onde possui um público cativo.

Entre suas composições mais representativas estão Aquarela, Tarde em Itapuã, Que maravilha, Regra três, Escravo da alegria, O caderno, A casa, O pato, Na tonga da mironga do kabuletê, Samba de Orly, Carta ao Tom 74, Cotidiano n.º 2 e Samba pra Vinicius.