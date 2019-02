365

Melina Vaz se apresenta com quarteto nesta sexta-feira em Porto Alegre

Artista faz show no Café Fon Fon DANIEL ANDRES/DIVULGAÇÃO/JC

Atualmente residindo em São Paulo, Melina Vaz volta à terra natal para apresentação nesta sexta-feira, às 21h30min, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), em Porto Alegre. A cantora porto-alegrense de 24 anos estará acompanhada de seu quarteto, formado pelo pianista Ras Vicente, pelo baixista Rodrigo Arnold e pelo baterista Martin Estevez. O couvert custa R$ 30,00. Reservas pelo telefone (51) 99880-7689.

Melina começou interpretando os sucessos de Amy Winehouse, em um tributo. Em 2016, iniciou o projeto Divas do jazz. No ano seguinte, a cantora conquistou o primeiro lugar na edição regional e terceiro lugar na edição nacional do Festival da Canção Francesa. Em março de 2018, mudou-se para São Paulo para expandir seu trabalho na cena nacional.