'Uma aventura lego 2' reúne heróis em aventura inédita

2019-02-08 01:00:00

Uma aventura Lego 2 é a sequência do sucesso de bilheteria mundial de 2014. O novo filme reúne os heróis de Bricksburg em uma aventura inédita e repleta de ação para salvar sua adorada cidade. Já faz cinco anos que tudo estava incrível e os cidadãos agora enfrentam uma nova ameaça: invasores Lego Duplo vindos do espaço, destruindo tudo em seu caminho a uma velocidade mais rápida do que eles são capazes de reconstruir.

A batalha para derrotá-los e restaurar a paz no universo Lego levará Emmet, Lucy, Batman e seus amigos a mundos distantes e inexplorados, incluindo uma galáxia estranha onde tudo é um musical. Sua coragem, criatividade e habilidades de construção serão testadas, mostrando o quão especiais eles realmente são. Neste título, são apresentados novos personagens para a história, como Rex Perigoso, Caos Geral e a Rainha Tuduki Eukiser'ser. Uma aventura Lego 2 tem direção de Mike Mitchell (Shrek para sempre, Trolls).