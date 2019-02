Espaço 373 recebe show de jazz nesta quinta-feira

365

A noite desta quinta-feira será embalada por música instrumental. O violinista Felipe Karam e o saxofonista Rafael Lima apresentam o show Porto Choro Jazz, ao lado de convidados (piano, violão, cavaco e percussão), no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), às 21h30min. Ingressos a R$ 30,00.

A apresentação mescla chorinho e jazz. Multi-instrumentista, compositor, performer e educador, com mais de 20 anos de experiência e conhecimentos em música erudita, folclórica, tradicional, world music e gêneros improvisados, Karam tem bacharelado em violino pela Ufrgs (2003) e mestrado em Music Performance pela City University London (2012). No fim de 2018, lançou seu primeiro CD solo, De sol a sol.

Natural de Porto Alegre, Lima vive em Roterdã (Holanda). Ele se mudou para os Estados Unidos aos 16 anos, onde tocou com a MCC Jazz Big Band, no Far Away Places Jazz Combo e na Improv Band da MCC. Fez mestrado em Jazz Performance na Holanda.