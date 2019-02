365

668471

2019-02-07 01:00:00

Espetáculo 'Lendas de enganar a morte' tem apresentações no Instituto Goethe

Montagem entra na programação cultural do Porto Verão Alegre HUGO ARAUJO

O espetáculo dramático Lendas de enganar a morte entra na programação do festival Porto Verão Alegre nesta quinta, com apresentação também sexta-feira, no Instituto Goethe (24 de Outubro, 112), sempre às 21h.

Com dramaturgia própria e inspirada no folclore brasileiro e latino-americano, a montagem utiliza diferentes linguagens para cercar o mito da morte com diversos olhares, de forma leve e poética. O texto tem autoria e direção de Zica Stockmans. O elenco é formado por Sandro Martins e Sara Fontana.

Na história da peça, dois andantes sem rumo, após uma longa e cansativa jornada, decidem parar para um descanso. Entre a abóbada estrelada e a luz do luar, começam a contar causos para passar o tempo. Animações, sombras e objetos cênicos dão suporte para os contos que acontecem aos olhos da plateia.