Gelson Oliveira se apresenta nesta quinta-feira no Café Fon Fon

2019-02-07 01:00:00

Gelson Oliveira é a atração do último show da segunda edição do Festival de Verão, que acontece nesta quinta-feira (7), no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Com o couvert no valor de R$ 30,00, o espetáculo começa às 21h30min.

A apresentação faz parte da série Joias da MPB, integrante do projeto Festival de Verão. O objetivo é destacar artistas que privilegiam a música popular brasileira em seus repertórios. Considerado um dos mais importantes compositores do Rio Grande do Sul, Gelson Oliveira apresenta Trajetória, show em que canta, com a companhia de um violão, letras relevantes da carreira, como Salve-se quem souber, Papagaio pandorga e Pimenta.

Vencedor de honrarias como o Prêmio Música Brasileira e Troféu Açorianos de Música, o compositor prepara um novo CD, com lançamento previsto para este ano.