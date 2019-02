Zé Caradípia apresenta 'Tu blues' em Porto Alegre

365

668299

2019-02-06 01:00:00

Zé Caradípia tem show no Festival de Verão do Café Fon Fon /MOCA PRODUTORA/DIVULGAÇÃO/JC

Zé Caradípia é uma das atrações do Joias da MPB nesta quarta, às 21h30min. Acompanhado de Fernando do Ó nas percussões, ele apresenta Tu blues no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), com o couvert a R$ 30,00. O repertório será composto por músicas autorais de seus cinco discos (Onda forte, Pintando falas, Retina da alma, Mariana em canto e Armadilha zen) e algumas canções da nova geração de composições, solo ou em parceria, como Na ribanceira, Céu azulão, Coisa simples, Tâmaras frescas pro jantar e Folhas verdes.

Joias da MPB é uma série integrante do projeto Festival de Verão, que vai para sua segunda edição. O objetivo da série é destacar artistas que privilegiam a música popular brasileira em seus repertórios. Caradípia é um destes exemplos, tendo uma carreira como compositor, cantor e músico. Sua música mais famosa e conhecida pela gravação de Zizi Possi, Asa morena, é citada entre as 100 músicas mais tocadas, e amadas, do século XX no Brasil.