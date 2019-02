Yamandu Costa apresenta espetáculo intimista no StudioClio

Já virou tradição: Yamandu Costa celebra seu aniversário com um show de verão no StudioClio (José do Patrocínio, 834) desde 2013. Neste ano, o espetáculo intitulado Yamandu íntimo acontece nesta quarta-feira (6), às 21h. Ingressos entre R$ 120,00 e R$ 280,00 pelo site www.studioclio.com.br. O musical faz parte da programação do Porto Verão Alegre.