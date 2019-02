'High Flying Bird', sobre NBA, esteia no catálogo da Netflix

365

2019-02-08

O filme High Flying Bird se passa em meio a uma paralisação na NBA - a principal liga de basquete do mundo.

Com apenas três dias para elaborar uma ação, um agente esportivo (papel de André Holland, de Moonlight) se vê em posição delicada: ele tem de lidar tanto com as estrelas do esporte quanto com informações relativas a uma brecha capaz de mudar o jogo para sempre.

O elenco conta com Zazie Beetz, Zachary Quinto e Kyle MacLachlan, além de participação de atletas da NBA, como Reggie Jackson. O longa marca a parceria entre dois oscarizados: a direção é de Soderbergh (Traffic), e o roteiro é de Tarrel Alvin McCraney (argumentista de Moonlight). Estreia no catálogo da Netflix na sexta-feira (8).