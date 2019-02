365

2019-02-07 01:00:00

Confira a programação do Porto Verão Alegre desta quinta-feira

Arena Selvagem: drama no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), às 21h.

drama no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), às 21h. Guri de Uruguaiana 2 - A Missão: comédia no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h.

comédia no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), às 21h. Ícaro: drama na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), às 21h30min.

drama na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), às 21h30min. Manual prático da mulher moderna: comédia no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), às 21h.

comédia no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75), às 21h. Metamorphosis: musical no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), às 21h.

musical no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), às 21h. Paranormal: apresentação de mágica com Kronnus, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), às 21h.

apresentação de mágica com Kronnus, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), às 21h. Sexteto: show no Barco Cisne Branco (Mauá, 1.050), às 20h. R$ 72,00.

Ingressos: antecipados a R$ 32,00 (inteira); na hora, R$ 40,00.

Pontos de venda físicos: lojas Claro dos shoppings Praia de Belas e Bourbon Wallig; Mezanino Produções, no Casarão Verde do DC Shopping; ou na chapelaria do Theatro São Pedro.

Venda on-line: pelo site portoveraoalegre.com.br ( taxa de 20% sobre o valor do ingresso).