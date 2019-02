Banda Saldanha comemora aniversário de 40 anos em evento nesta terça-feira

365

667905

2019-02-04 01:00:00

Banda Saldanha promove lançamento do Baile de 40 anos /DIOVANI CARDOSO/DIVULGAÇÃO/JC

Como forma de celebração aos 40 anos, a Banda Saldanha (Padre Cacique, 1.355) promove o lançamento do Baile de 40 anos da Banda Saldanha. O evento é nesta terça-feira (05), às 18h, com ingressos entre R$ 10,00 (até 20h) e R$ 20,00 (após 20h). O lançamento contará com intérpretes de escolas de samba da cidade, bem como a presença de Andrey e banda.

A Banda Saldanha surgiu na década de 1970 na rua Saldanha Marinho, localizada no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O pontapé ocorreu em 1975, quando os amigos Pedro Diogo e César Unanue comemoram um jogo de futebol com uma roda de samba que acabou atingindo toda a rua Saldanha.

Desde julho de 2016, a Saldanha ocupa a Comenda Porto do Sol. A Câmara Municipal justificou a concessão em razão de a banda ser uma instituição de organização e mobilização popular histórica de Porto Alegre.

A Saldanha conta com um DVD lançado ao vivo, de um show gravado na quadra, com um repertório que mescla sucessos de artistas brasileiros e que teve a participação de nomes como Leci Brandão, Tonho Crocco, Neguinho da Beija-Flor e Leandro Lehart.