Ator e comediante Gilberto Marmorosch morre aos 74 anos, no Rio de Janeiro

2019-01-30 12:38:14

Folhapress

O ator e comediante Gilberto Marmorosch morreu na noite desta terça-feira (29), no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer desde o ano passado e chegou a ser internado em dezembro.

A informação foi confirmada por Claudio Marmorisch, filho do ator. O sepultamento acontece nesta quarta-feira (30), a partir das 13h, no Cemitério do Caju, no Rio.

Gilberto Marmorosch começou a atuar nos anos 1970, quando participou de uma montagem do musical O Violinista no Telhado". Na televisão, esteve no humorístico Zorra Total, em séries como Caça Talentos e novelas como Insensato Coração, Êta Mundo Bom! e Pega Pega - esta, seu último trabalho.

No cinema, atuou em Made in China, ao lado de Regina Casé, e em curtas como Bovarius Flavus", de Lucas Calmon.