Margs recebe exposição de obras feitas em aço carbono oxidado

2019-02-04 01:00:00

Os estudos de tramas, cuidadosamente colecionados pela artista, são o ponto de partida para a criação das 15 esculturas da exposição Magna Sperb/Pele e sombra. As obras em aço carbono oxidado, produzidas entre 2016 e 2018, integram a mostra que abre nesta terça-feira, às 18h30min, na Galeria Iberê Camargo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - Margs (Praça da Alfândega, s/nº - 2º andar).

Com curadoria do artista visual e gestor cultural André Venzon, as peças selecionadas foram inspiradas em elementos orgânicos e artesanais - como tramas, redes, telas, panos, cipós, galhos, cascas, raízes, teias e ninhos. Poderiam ser definidas como tapeçarias metálicas, finas e delicadas, que, colocadas sob a luz, projetam sombras em formas de desenhos, sugerindo movimento e leveza. Para o curador, mais que o reconhecimento da trajetória artística de Magna Sperb - que trabalha no campo do desenho, da pintura, da fotografia e da escultura -, a exposição propõe a expansão de sua obra.

Conhecida no meio da arte e também da arquitetura - Magna prestou assessoria em cor para projetos arquitetônicos durante quinze anos -, a escultora retoma a poética da transformação, que caracterizou etapas anteriores da sua pesquisa artística no campo da representação. "Da pintura na tela, para os recortes em MDF, depois para as revistas e destas para o outdoor, agora são as placas de aço que traçam e expressam todos estes caminhos, processos e trânsitos que entranham a sua criação artística que continua a se metamorfosear e nos surpreender", afirma Venzon em seu texto curatorial.

Magna redesenha as tramas e as tece digitalmente, trabalhando em seguida o aço carbono com corte a laser. As peças são dobradas e amassadas à mão e expostas às intempéries do tempo, para adquirir textura. "Minhas esculturas são intencionalmente incorporadas à própria sombra: delicadas, leves, quase um desenho no ar, mas agressivas, com pontas que riscam o espaço. Valorizar tanto a sombra como a forma é aceitar e compreender que cada coisa é muito mais do que se vê e se percebe", destaca a artista. "É na subtração, no recorte e na ausência que sua obra se materializa", esclarece o curador.

"Portanto, tudo tem uma estrutura profunda, até a sombra que provem da arquitetura da luz. Enquanto a natureza e o humano teimam em cobrir e fechar, a artista prossegue a vazar sua pele de aço", completa a escultora nascida e moradora de Novo Hamburgo.

Formada em Licenciatura em Desenho e Plástica pela Feevale, ela fez Pós-Graduação em Poéticas Visuais e Processos Híbridos, Pós-Graduação em Artes Visuais, com Especialização em Cor. Desenvolve sua pesquisa em desenho, pintura, fotografia e escultura. Foi professora de História da Arte e Educação Artística na rede de ensino pública e privada.

Magna também é uma das idealizadoras do Mesa de Arte na Praça, um projeto de ocupação artística contemporânea para formação de público. Desde 2007, participa de exposições coletivas no Brasil e exterior. Dentre as individuais, destacam-se: Recortes (IAB/RS - Porto Alegre, 2014), Metamorfose (MAC-RS - Porto Alegre, 2011) e (Des)Encontros (Usina do Gasômetro - Porto Alegre, 2009). Suas obras fazem parte dos acervos de instituições como Margs, o MAC-RS e o IAB/RS.

A visitação de Magna Sperb/ Pele e sombra vai até 12 de maio de 2019, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h, com entrada franca.