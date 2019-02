Theatro São Pedro recebe espetáculo inspirado na vida e obra de Frida Kahlo

365

667746

2019-02-01 01:00:00

Cena do espetáculo Frida Kahlo, à revolução! RODOLFO RUSCHEINSKY/DIVULGAÇÃO/JC

No Theatro São Pedro, o espetáculo Frida Kahlo, à revolução! tem apresentações de sexta-feira a domingo, às 21h, dentro da programação do Porto Verão Alegre.

A montagem tem direção de Daniel Colin e texto de Juçara Gaspar. Frida Kahlo, à revolução! é inspirado livremente na vida e obra da conhecida pintora mexicana.

Com trilha sonora original executada ao vivo, a artista e suas pinturas conduzem o público por uma redescoberta ética e estética, focada no princípio revolucionário da arte como denúncia solidária. No elenco, estão Juçara e Luciano Alves.