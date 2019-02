365

667738

2019-02-01 01:00:00

Peça baseada em texto de William Shakespeare tem apresentação no Porto Verão Alegre

Outro sucesso dos palcos retorna para sessões neste fim de semana dentro da programação do Porto Verão Alegre. Baseada no texto de William Shakespeare, A comédia dos erros, da Cia. Stravaganza, pode ser vista no Teatro Renascença, de sexta-feira a domingo, às 21h.

A crise de identidade sob a ótica cômica é o tema central do espetáculo, que se desenvolve em torno de dois pares de gêmeos idênticos - os dois Antífolos e seus dois criados Drômios - que foram separados na infância durante um naufrágio e levados a cidades diferentes, cada patrão com seu servidor.

Até o reencontro dos irmãos, já adultos, os personagens vivem uma série de mal-entendidos, em uma trama caprichosa e divertida, à qual se articula um eficiente jogo dramático em torno dos conceitos de aparência e realidade. A direção é de Adriane Mottola.