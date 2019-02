Peça 'Carrie, a histérica' estreia neste final de semana em Porto Alegre

365

667736

2019-02-01 01:00:00

Remontagem do texto escrito por Renato Del Campão com colaboração de Zé Adão Barbosa em 1987, Carrie, a histérica (30 anos depois) estreia neste fim de semana, com apresentações de sexta-feira a domingo, às 21h, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665).

Na peça, duas irmãs atrizes, Dalva (Campão) e Phedra (Zé Adão) Libânio, de gerações diferentes e com estilos opostos - uma representa o teatro conservador, e a outra, o comercial - divagam sobre os seus passados e prometem ao público uma adaptação de um filme de terror.

O tempo passa, e a promessa é adiada por intervenções não planejadas, transformando o que seria uma apresentação formal em um festival de risadas. Entre as curiosidades, a montagem original de Carrie, a histérica estreou como esquete de 45 minutos no Porto de Elis, mas o sucesso das irmãs Phedra e Dalva Libânio foi tanto que se estendeu por três anos e se transformou em uma peça de 90 minutos de duração.