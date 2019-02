Projeto Raros exibe marco grego do cinema extremo 'Singapore Sling'

365

Nesta sexta-feira, às 20h, ocorre uma edição especial do Projeto Raros, dentro da mostra A vingança dos Filmes B - Parte VIII, com entrada franca. Um marco grego do cinema extremo, Singapore Sling (1990), de Nikos Nikolaidis, será exibido com legendas em português na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085). Após a sessão, há um debate com Luciana Tubello Caldas, mestra em Educação pela Ufrgs, integrante do Cineclube Academia das Musas e idealizadora do projeto Cinema Popular.

No enredo, um detetive alcoólatra procura por seu amor desaparecido, supostamente morto, e acaba aprisionado por duas mulheres psicóticas, que o submetem a inúmeras torturas e depravações.